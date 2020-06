«Aiutare le partite iva», Graglia e Pinto di MPI incontrano Toti

Sanremo. I rappresentanti del Movimento Imprese Italiane, Alessio Graglia e Maurizio Pinto, ieri mattina davanti a Palazzo Bellevue, hanno incontrato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per esporre le richieste dei lavoratori autonomi da loro rappresentati.

Durante l’incontro, Graglia e Pinto, hanno condiviso con il Presidente Toti i dati sulla situazione attuale, raccolti grazie all’indagine effettuata presso 127 realtà economiche cittadine, dalla quale, secondo quelli di MPI, emerge un momento estrema difficoltà vissuto dalle “partite iva”. E’ stato anche consegnato un documento in cui vengono precisate le richieste da parte del Movimento.

«Ringraziamo il Presidente Toti per il tempo che ci ha dedicato e per aver ascoltato le nostre istanze – afferma Alessio Graglia – riteniamo che sia fondamentale un aiuto agli autonomi da parte delle istituzioni».

Maurizio Pinto aggiunge: «La nostra indagine di mercato ha evidenziato come le partite iva, che rappresentano il tessuto economico del nostro territorio, stiano attraversando un momento di estrema difficoltà, è stato importante per noi avere un confronto diretto con la Regione per esporre le problematiche che stiamo vivendo e al contempo indicare delle possibili soluzioni che, insieme alle istituzioni, potremmo mettere in atto per aiutare le partite iva».