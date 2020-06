Aeroporto di Nizza, il Terminal 1 chiuso almeno fino a marzo 2021

Nizza. Si preannunciano tempi duri per gli amanti dei viaggi: il terminal 1 dell’aeroporto di Nizza non aprirà fino al marzo 2021. Ad annunciarlo, su Azur Tv, è Jean-Pierre Savarino, presidente della Chambre de commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.

Oggi l’aeroporto internazionale, scelto per partenze e arrivi anche da molti italiani, è al 2 per cento della sua attività. E lo sarà ancora per molto, almeno fino ai primi mesi del prossimo anno. Completamente cancellati, al momento, tutti i voli internazionali.