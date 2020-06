Addio all’edizione 2020 dell’Imperia Unplugged Festival: arrivederci al prossimo anno

Imperia. L’Associazione Culturale Imperia Musicale, a causa delle importanti restrizioni legate al Covid-19, rinuncia all’organizzazione dell’evento dell’estate, con un arrivederci al 2021

Con immenso dispiacere l’Associazione Culturale Imperia Musicale prende l’importante e amara decisione di rinviare al prossimo anno la nuova edizione dell’Imperia Unplugged Festival. Sono troppe, infatti, le limitazioni che seguono la pubblicazione del DL N. 33 del 16-5-2020 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica vieta gli assembramenti di persone almeno fino al 31 luglio 2020.

«Non sarebbe stato l’abbraccio forte che avremmo voluto regalare alla città di Imperia - affermano i membri di Imperia Musicale – Letteralmente e logisticamente, il distanziamento sociale limiterebbe in maniera troppo ingente l’afflusso di pubblico atteso per la nuova edizione, a ingresso gratuito come le precedenti. Siamo davvero dispiaciuti e amareggiati ma sfrutteremo questa pausa forzata per organizzare una nuova edizione ancora più valida e ricca di buona musica».

Appuntamento, dunque, al 2021 per il tanto atteso evento musicale della città di Imperia.