A luglio l’Asd Sanremo Calcio organizza un torneo a 6 giocatori

Sanremo. Finalmente si torna a giocare. Dopo mesi di lockdown forzato, ginnastica casalinga e corse in solitaria, ci sarà la possibilità di sfogare la voglia calcistica viste le previste aperture alle attività sportive nel prossimo DPCM del 15/06. L’Asd Sanremo Calcio in collaborazione con i Bagni Italia, proprietario del campo sportivo Morgana Beach che è stato recentemente rinnovato con fondo in sintetico di nuova generazione, organizza un torneo a 6 giocatori che inizierà il 6 luglio.

Il numero massimo per ogni squadra sarà di 9 giocatori, non ci saranno limiti di categoria o limiti di giocatori tesserati, questo per dare a tutti l’occasione di giocare e divertirsi in una location vicina al mare e con la possibilità di cenare a fine gara nel ristorante dei Bagni Italia.

Maggiori informazioni e per le iscrizioni potete trovarle sulla pagina facebook.com/sanremocalcio/

sul sito www.sanremocalcio.com direttamente telefonando o scrivendo su whatsapp ai seguenti numeri

+39 328 8428471 / +39 350 5151993.