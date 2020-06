A Imperia prende il via la seconda edizione della rassegna letteraria estiva “Un libro aperto: storie, parole, pagine”

Imperia. Presentata la seconda edizione della rassegna letteraria estiva “Un libro aperto: storie, parole, pagine” promossa dall‘Associazione SetteCinque di Imperia.

Dato l’anno particolare, dopo un considerevole stop per l’aspetto culturale cittadino, la rassegna si lega al sottotitolo “La cultura ci salverà”, tratta da una citazione del direttore d’orchestra Claudio Abbado.

«Dopo un periodo buio come quello vissuto recentemente e di cui abbiamo ancora sentore degli strascichi, è importante ripartire da una fonte di luce come la cultura – dichiara il presidente della SetteCinque Stefano Ascheri - per questo, seguendo tutte le regole di sicurezza in vigore, intendiamo dare alla città qualcosa per tornare a quella normalità che è mancata. Tramite storie e libri da parte di numerosi autori che riempiranno questa estate, da luglio a settembre. Tutto questo è reso possibile grazie alla compartecipazione da parte del Comune di Imperia. Abbiamo inoltre collaborato con altre realtà cittadine come il CIV NuovOneglia, l’Associazione Apertamente e l’Associazione Handarpermare. Da luglio a settembre sarà l’arco di azione della rassegna, con inizio alle 21.15».

Ecco le date con gli autori presentati:

Giovedì 2 luglio – Laura Guglielmi “Le incredibili curiosità di Genova”

Mercoledì 8 luglio – Mario Grosso “L’ultima auto a benzina”

Giovedì 16 luglio – Incontro con Bruno Vallepiano, in collaborazione con Apertamente Imperia

Giovedì 23 luglio – Alessandro Ferraro “Genova di carta”

Sabato 1 agosto – Donatella Alfonso “Ai tempi del virus”

Mercoledì 5 agosto – Raffaella Ranise “La rosa dei venti” in collaborazione con Handarpermare

Giovedì 20 agosto – incontro con Vittorio Coletti, in collaborazione con Apertamente Imperia

Sabato 5 settembre – Conferenza di Francesco Vatteone sulla Scuola Amadeo

Sabato 12 settembre – Ugo Moriano “L’angelo del dolore”

Anche quest’anno sarà riproposta la formula con le “fotodomande”, immagini proiettate che susciteranno nell’ospite sensazioni, pensieri e riflessioni riguardo sé stessi e il loro percorso culturale. Gli eventi saranno tutti in via Antica dell’Ospizio, con inizio alle 21.15.

In ottemperanza alle regole socio sanitarie per l’emergenza ancora in corso saranno mantenute le distanze di sicurezza e si assegneranno i posti fino all’esaurimento degli stessi per cui è consigliato prenotare presso la Libreria Ragazzi, collaboratrice dell’evento, allo 0183 767970 o alla mail libreriaragazzi@gmail.com. E’ attiva anche una pagina Facebook, consultabile per ogni aggiornamento a “Un libro aperto: storie, parole, pagine”.