Genova. Si sono svolti stamattina a Genova nella chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse i funerali dell’imprenditore Milo Durante, 69 anni, ex presidente dell’Imperia tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000 che si spento a seguito di una grave malattia al San Martino. Per accompagnarlo nell’ultimo viaggio si sono stretti a lui la moglie Elisabetta e i figli Edoardo e Chiara. Presenti molti amici e colleghi anche da Imperia. Una delegazione degli Ultras della Sampdoria squadra di cui era tifosissimo e sponsor (il suo nome era stato accostato al club per il dopo Garrone) ha steso sulla sua bara un drappo coi colori blucerchiati.

Titolare della società di consulenza aziendale Mckenzie Durante & Partners si era avvicinato ai colori neroazzurri durante la sfortunata ultima stagione in C2, permettendo alla squadra insieme al socio Franco Costa di portare a termine il campionato tra i professionisti nonostante la retrocessione avvenuta ai play out dopo il doppio confronto con il Novara.

Dopo l’esperienza nel capoluogo aveva acquistato la Golfodianese portando la squadra in Eccellenza col tecnico Alfredo Bencardino in panchina Milo Durante si era appassionato anche alla pallapugno rilevando nel 2004 la San Leonardo allora in serie A. Sotto la sua gestione era stata conquistata la Coppa Italia nazionale.

Tifosissimo della Sampdoria di cui era stato sponsor, qualche anno fa il suo nome era stato accostato anche ai potenziali acquirenti del club blucerchiato.

Aveva anche interessi nel mondo oleario e aveva tentato la carriera politica con l’Udc candidandosi senza essere eletto alle Provinciali del 2005. Si era avvicinato anche al teatro sostenendo alcune rassegne tra le quali il Festival di Arte drammatica di Imperia.