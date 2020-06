Bordighera. Nella Città delle Palme l’aperitivo si potrà fare solo da seduti. Lo ha deciso il sindaco Vittorio Ingenito che ha firmato un’ordinanza ad hoc per regolamentare la movida bordigotta sulla base delle disposizioni anti-Covid. Come già il suo collega Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, anche Ingenito ha vietato le bevute in piedi.

Inasprite le sanzioni per chi non rispetta le regole: le multe vanno dai 400 ai 3mila euro.

«Per gli esercizi di vicinato o misti, media e grande struttura, laboratori artigianali presenti su tutto il territorio della città – si legge nel documento – è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 22.00 alle ore 07.00 fino al 30 settembre 2020».

E ancora: «Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti su tutto il territorio, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 22.00 alle ore 07.00 fino al 30 settembre 2020». Sempre fino a quella data, dalle 22 alle 7, è vietato «detenere in qualunque contenitore e di consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione» nelle seguenti zone: piazza Eroi della Libertà, via Roma, corso Italia, all’interno e davanti al Palazzo del Parco (via Vitt. Emanuele fra via Roma e via S. Antonio), nell’area della Pineta – zona Marabuto – Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, via Libertà, presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant’Ampelio e zone limitrofe e tutto il Lungomare.

Il sindaco sta inoltre valutando la chiusura temporanea dell’area del “Carillon” in via dei Colli. A seguito delle segnalazioni da parte dei residenti, che la mentano la presenza di gruppi di giovani che sostano nel belvedere e producono schiamazzi soprattutto nelle ore notturne, a breve potrebbe essere deciso di interdire l’area a partire dalle 23 o dalla mezzanotte.