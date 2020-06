Camporosso. Il Comune di Camporosso cerca uno sponsor per i gratta e sosta da utilizzare nella zona di sosta a pagamento, nella zona di Camporosso Mare, a sud della statale Aurelia, tra via Dante Alighieri e via Carducci.

Dopo due anni con Ekom, che si era aggiudicato la gara precedente, l’amministrazione ha indetto un nuovo bando per stipulare un contratto di sponsorizzazione dal valore di circa € 2.850,00 per realizzare le nuove schede “gratta e sosta”.

In cambio del sostegno economico al Comune, la società che si aggiudicherà il bando potrà inserire il proprio logo sul tagliando, in un riquadro di dimensioni 8 per 16 centimetri, in modo da pubblicizzare la propria attività. La durata della sponsorizzazione verrà commisurata all’esaurimento delle 18.800,00,00 schede gratta e sosta e avrà decorrenza a fare data dal giorno di individuazione dello sponsor.

Possono partecipare al bando le attività commerciali, alberghiere e ogni altro operatore economico.

Gli offerenti devono fare pervenire le loro proposte, a pena di esclusione, in busta chiusa indirizzata al Comune di Camporosso, Piazza Garibaldi n. 35, entro le 12 del 1 luglio.

Di seguito il bando: BANDO GRATTA E SOSTA