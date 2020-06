Imperia. L’Unione Sportiva Maurina Olio Carli Imperia fa sapere che chi vuole, potrà contribuire ad aiutare la società attraverso il cinque per mille, che consente di devolvere una parte dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (l’IRPEF).

«L’anno 2020 era partito alla grande, subito due podi ai campionati Italiani, ma com’è noto tutto si è interrotto e per una società sportiva come la nostra ripartire e riorganizzarsi è stata ed è ancora complicato. In questo periodo di difficoltà abbiamo continuato a garantire una continuità ai nostri collaboratori, abbiamo inoltre cercato di far continuare le nostre attività con i mezzi a nostra disposizione.

La ripresa lenta e difficoltosa ci vede impegnati tutti i giorni. A breve il campo di allenamento sarà chiuso per il suo rifacimento, ciò causerà un altro stop per molti di noi. Tutto porterà ad avere il prossimo anno una struttura all’altezza della città e della nostra società sportiva che dal 1907 promuovere lo sport, l’atletica in particolare, portando il nome di Imperia e dell’intera provincia lungo l’Italia intera. Vi chiediamo un aiuto devolvendo il 5×1000 al CF 00923950083. Grazie da tutti noi» – fa sapere l’Unione Sportiva Maurina Olio Carli Imperia.