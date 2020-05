Violazione decreto Conte contro assembramento, sanzionati i parrucchieri che hanno protestato a Sanremo

Sanremo. Sanzioni da 400 euro ciascuna, ridotte 280 euro se pagate entro trenta giorni, saranno comminate a tutti i partecipanti della protesta organizzata lo scorso lunedì davanti al Comune di Sanremo e, ieri, in piazza Colombo. A scendere in piazza, chiedendo una maggiore tutela della loro categoria, erano stati i parrucchieri matuziani, che riceveranno le multe per aver violato il decreto del premier Conte che vieta gli assembramenti per prevenire possibili contagi da Covid-19.

Ad essere multati saranno anche gli esercenti di Imperia che hanno organizzato una protesta davanti al Comune del capoluogo di provincia, incontrando il sindaco Claudio Scajola.

«Qualunque forma di assembramento in quanto vietata dal decreto del 10 aprile scorso e da quello che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio sarà sanzionata, nel momento in cui verranno identificate le persone – dichiara il questore di Imperia Pietro Milone – Questo anche se verrà mantenuta la distanza di un metro».

In pratica, neppure pre-annunciando alle forze di polizia la volontà di organizzare una manifestazione di protesta, sarà possibile scendere in piazza: quello che si poteva fare nei tempi antecedenti la pandemia è oggi vietato in quanto considerato assembramento.