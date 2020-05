Vicepresidente Viale a consigliere Salvatore (M5S), «Suo ministro ha visto scarcerati a sua insaputa quasi 400 mafiosi e narcotrafficanti, eviti di parlare di carceri e diritti»

Genova. «Ricordo che la Salvatore è dello stesso partito del ministro della Giustizia Bonafede, quello che a sua insaputa ha visto la scarcerazione di quasi quattrocento mafiosi e narcotrafficanti. Eviterei di parlare di carceri e diritti.

I test sierologici non li ha chiesti il suo ministro. Ci abbiamo pensato noi come sanità ligure per non abbandonare gli agenti della polizia penitenziaria ed i detenuti, abbandonati invece al loro destino dal Movimento 5 Stelle, che è alla guida del ministero competente».

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale risponde all’esponente ligure del M5S.