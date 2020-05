Ventimiglia, villaggio turistico a Grimaldi: dopo 15 anni ripartono i lavori per il rifacimento della strada romana

Ventimiglia. Riprendono, dopo 15 anni di stop, i lavori per la sistemazione della strada romana nel tratto tra il Museo Balzi Rossi e il Villaggio Turistico Villeuropa: un’opera dal costo di oltre 76mila che verrà realizzata dalla società proprietaria del complesso turistico a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Era il 17 marzo del 2003, quando Konig Frederik Hemdrik, in qualità di proprietario del Villaggio Turistico Villeuropa s.a.s., ubicato in località Balzi Rossi, presentò, «in relazione allo strumento urbanistico attuativo avente ad oggetto la realizzazione di una struttura ricettiva ad uso alberghiero in frazione Grimaldi Inferiore denominata “Villaggio Turistico Villeuropa”, la richiesta di scomputo oneri di urbanizzazione per lavori di sistemazione della via pedonale denominata “Strada Romana”».

I lavori iniziarono, ma si fermarono nel 2005. Dopo diverse vicissitudini burocratiche, nel marzo 2019, la proprietà passa in mano a Sander Askamp, che acquisisce e diventa amministratore unico della società “Villaggio Balzi Rossi Srl”. Il nuovo proprietario intende riprendere i lavori di completamento della struttura ricettiva e realizzare le opere a scomputo necessarie per l’apertura dell’attività del suo villaggio.