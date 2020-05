Ventimiglia, venerdì 15 maggio torna il consiglio comunale. Tra le pratiche, la convenzione con ARTE per le case popolari

Ventimiglia. Torna venerdì 15 maggio, alle 20, il consiglio comunale a Ventimiglia. Ad annunciarlo è il presidente del parlamentino, Andrea Spinosi. L’assise avrà luogo in videoconferenza.

«Dopo la riunione di maggioranza e quella dei capigruppo tenutasi ieri – spiega Spinosi – Ho convocato il consiglio comunale di in videoconferenza, sentita anche l’Anci, per evitare assembramenti, tenuto conto che tra consiglieri comunali, assessori, dirigenti e altri dipendenti comunali, il numero dei partecipanti è significativo. Cercheremo comunque di assicurare la partecipazione dei cittadini a distanza riprendendo i lavori in streaming».

All’ordine del giorno pratiche molto importanti, tra le quali il rendiconto consuntivo di bilancio 2019, le quattro pratiche relative alla trasformazione a Bevera in medio strutture commerciali di alcune attività esistenti, l’approvazione della convenzione con ARTE per la gestione delle case di edilizia sociale e popolare e il regolamento che gestirà gli sportelli unici delle attività produttive per sburocratizzare gli adempimenti di alcune pratiche commerciali- urbanistiche.

L’ordine del giorno:

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 10/02/2020;

2) RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 30/01/2020 – BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 VARIAZIONE N. 1, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE – ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000;

3) RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 19/03/2020 – BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 VARIAZIONE N. 2, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE – ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000;

4) RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 30/03/2020 – BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 VARIAZIONE N. 3, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE – ART. 175, COMMA 4, D.LGS. 267/2000;

5) APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2019 – ART. 227 D.LGS.267/2000;

6) RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 PER SENTENZE ESECUTIVE;

7) VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA DEROGA ART. 14 D.P.R. 380/01 ALLA DESTINAZIONE D’USO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE IN LOCALITA’ BEVERA, PER L’INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE DI SNV 1000 MQ – RICHIEDENTE SARL SCALVE – PROPRIETA’ VERRANDO 2002 SRL;

8) VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA DEROGA ART. 14 D.P.R. 380/01 ALLA DESTINAZIONE D’USO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE IN LOCALITA’ BEVERA, PER L’INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE DI SNV 1500 MQ – RICHIEDENTE BRICOSELF ITALIA SPA – PROPRIETA’ VERRANDO 2002 SRL;

9) VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA DEROGA ART. 14 D.P.R. 380/01 ALLA DESTINAZIONE D’USO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE IN LOCALITA’ BEVERA, PER L’INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE DI SNV 1500 MQ – RICHIEDENTE AUMAI SPA – PROPRIETA’ VERRANDO 2002 SRL;

10) VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA DEROGA ART. 14 D.P.R. 380/01 ALLA DESTINAZIONE D’USO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALE IN LOCALITA’ BEVERA, PER L’INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE DI SNV 1500 MQ – RICHIEDENTE DIMAR SPA – PROPRIETA’ DIMAR SPA;

11) CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO BOSCHIVO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – ART 30 DEL DLGS N. 267/2000;

12) CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE – ART 30 DEL DLGS N. 267/2000;

13) APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE FRA COMUNE DI VENTIMIGLIA E AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA (A.R.T.E.) PER L’AFFIDAMENTO AD A.R.T.E. DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;

14) CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL QUINQUENNIO 2015 – 2019 – APPROVAZIONE EX ART. 10 2° COMMA L 353/2000 E PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA EX ART. 43 C. IV DELLA LUR NEL PUC PER IL RECEPIMENTO DEL VINCOLO SOVRAORDINATO RELATIVO AL DISPOSTO DELLA L. 353/2000- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – APPROVAZIONE;

15) DEROGA AL VINCOLO CIMITERIALE PER RILASCIO DI CONDONO EDILIZIO L. N. 47 DEL 28/02/1985 INTESTATO A EUROCENTRO COMMERCIALE SRL, IN LOC. PORRA, PER AMPLIAMENTO, VARIAZIONE DESTINAZIONE D’USO ED OPERE ESTERNE E VOLUMI TECNICI. N.1755-1756-1757-1758;

16) REGOLAMENTO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – NUOVE ISTRUZIONI PROCEDIMENTALI E DIRITTI ISTRUTTORI.