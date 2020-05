Ventimiglia, tensioni in maggioranza. Confrontro tra Lega e sindaco: «Proseguiremo insieme»

Ventimiglia. Nell’ambito delle ultime dinamiche politiche che hanno registrato tensioni nella maggioranza di centrodestra di Ventimiglia, quest’oggi la Lega ha avuto un confronto con il sindaco Gaetano Scullino alla presenza del commissario provinciale del partito onorevole Flavio Di Muro.

«La Lega, nell’ambito dell’amministrazione comunale è la prima forza politica, con cinque consiglieri comunali su dieci, ed esprime il vicesindaco, un assessore e il presidente del Consiglio comunale, grazie al grande consenso ricevuto dai cittadini ventimigliesi – dichiarano i leghisti -. Per questa ragione l’atteggiamento della Lega, unita e compatta, è di grande responsabilità nell’amministrare il Comune, sia per senso istituzionale che per rispetto degli impegni assunti con i ventimigliesi».

«Al Sindaco Scullino abbiamo confermato la volontà di proseguire questa esperienza amministrativa, che, per quanto ci riguarda, ha il suo perno nel programma elettorale sottoscritto da tutti i soggetti politici e civici che hanno partecipato a formare la coalizione vincente – aggiungono -. Al contempo, rivendichiamo con altrettanta fermezza, che le questioni che esulano dal programma elettorale con il quale ci siamo presentati al giudizio dei ventimigliesi, meritino sempre la più ampia e approfondita analisi, non con la finalità di rallentarne il percorso, ma per reali esigenze di approfondimento tecnico. Tra queste ultime vi sono le ‘pratiche’ inerenti la realizzazione di nuove strutture di vendita nella zona di Bevera, sulle quali abbiamo sostenuto la volontà di una maggiore riflessione, anche con un ulteriore confronto con le associazioni di categoria dei commercianti e con gli uffici comunali».

«E’ nostra intenzione – proseguono gli esponenti del Carroccio ventimigliese - ma siamo certi anche del Sindaco, arrivare nei prossimi giorni a definire più puntualmente, e comunicare in piena trasparenza ai nostri concittadini, alcune rilevanti questioni quali, il numero dei nuovi posti lavoro, la definizione degli oneri riconosciuti al Comune ed in particolare come questi verranno reinvestiti a favore del tessuto commerciale esistente nonché la procedura amministrativa relativa alle tipologie di vendita (alimentare e non). L’obiettivo della Lega era, è, e sarà sempre, quello di coniugare le opportunità di sviluppo economico della città con il rispetto e la salvaguardia della tradizione commerciale di Ventimiglia».