Ventimiglia, stasera torna il consiglio comunale. All’ordine del giorno anche una mozione sul consolato francese

Ventimiglia. Avrà luogo alle 20 il secondo consiglio comunale in videoconferenza e in diretta streaming della Città di Confine. Stasera il parlamentino si riunirà per discutere due punti all’ordine del giorno e numerose mozioni e interpellanze.

Si partirà da un tema caldo: quello delle «misure a sostegno delle attività chiuse a causa del Covid-19», come richiesto da cinque consiglieri comunali che voluto fortemente la convocazione del consiglio.

Poi l’assise dovrà votare la quarta variazione del Bilancio di Previsione, per accettare le due donazioni in denaro da parte dell’imprenditore olandese Rob Thielen e dall’agente di viaggio Massimiliano Rinchi che hanno elargito somme cospicue per aiutare i cittadini colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza Coronavirus.

Tra le mozioni discusse, anche quella dell’ex sindaco Enrico Ioculano (Pd) relativa alla richiesta di mantenere a Ventimiglia la sede di un consolato francese.