Ventimiglia, si ustiona a Trucco: grave un uomo

Ventimiglia. Un uomo si è ustionato all’interno della roulotte in cui abita in frazione Trucco. Non si conosce ancora la dinamica precisa dell’accaduto.

A soccorre il ferito, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Da Genova è decollato l’elisoccorso Drago, che porterà l’uomo al centro grandi ustionati dello Scassi, ospedale di Sanpierdarena.