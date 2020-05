Ventimiglia, riaprono i percorsi espositivi del Mar

Ventimiglia. In ottemperanza ai decreti ministeriali, regionali e comunali, a partire dal 26 maggio sarà riattivato il servizio di apertura al pubblico del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia dopo la chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica.

Sino al 30 maggio il museo sarà visitabile al martedì, mercoledì e sabato con i consueti orari di apertura. Per poter usufruire della visita in sicurezza è stato predisposto un regolamento per l’accesso al museo e realizzato un percorso con entrata e uscita separate al fine di assicurare la massima tranquillità ai fruitori, cui sarà garantita la distanza fisica necessaria.

I visitatori potranno accedere alla struttura solo con ingressi contingentati e dotati di guanti e mascherina. La Bellezza e la Cultura ci salveranno.