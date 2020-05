Ventimiglia. Le guardie zoofile di Ventimiglia, su richiesta di una veterinaria, sono intervenute ieri sul lungo Roja per recuperare una lupa cecoslovacca e sei cuccioli, appena nati, che si trovavano in precarie condizioni.

Gli animali erano insieme a una coppia di clochard, che hanno dichiarato che la lupa era loro, anche se non risultava intestata ai due senzatetto.

Mamma e piccoli sono stati così prelevati dall’Asl veterinaria e portati in canile. Uno dei cuccioli sembrava non versare in buone condizioni di salute ma fortunatamente si è ripreso. Rintracciato il legittimo proprietario del cane, che vive fuori regione.