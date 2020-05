Ventimiglia. «Anche questa volta non ci fermiamo» - afferma Ramon Bruno, titolare di Pasta Fresca e presidente agroalimentare CNA che assieme ad una stretta collaborazione con Antonello e Simone Vescio, titolari del ristorante Street Burger di Ventimiglia, hanno pensato di creare dei piatti con abbinamento di gusto e creatività. A riprendere il tutto con più scatti fotografici è stata la professionista Marzia Pivetta.

«Vogliamo rilanciare il nostro territorio e per poterlo fare bisogna riportare la qualità, dare un tocco di creatività e soprattutto fare rete. Solo per citare alcuni dei piatti che hanno sicuramente colpito i palati del gruppo di lavoro, si possono annoverare le trofie, cappelletti, gnocchi, paglia e fieno, bucatini e altro da scoprire. Il motto uniti ce la faremo, è ora più che mai da mettere in pratica» – spiega.