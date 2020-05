Ventimiglia in lutto per la morte di Pierangelo Cattaneo, volontario della Croce Verde

Ventimiglia in lutto per la scomparsa di Pierangelo Cattaneo, volontario della Croce Verde Intemelia e maresciallo in congedo dei carabinieri. Nella città di confine era stato per anni comandante del Norm.

A dare notizia della morte è la stessa pubblica assistenza nella quale Cattaneo aveva deciso di impegnarsi per il bene degli altri: “Questa mattina un risveglio sconvolgente. Nella notte una breve ma devastante malattia si è portato via il nostro storico milite, autista soccorritore, Pierangelo Cattaneo. Sempre disponibile, fiero e determinato, scherzoso e sorridente e pieno di vita, sembra incredibile non poterti più avere tra noi. Era troppo presto per lasciarci… Tutta la Croce Verde Intemelia si stringe attorno alla famiglia, in un ultimo forte abbraccio, quello che non siamo riusciti a darci. Il tuo ricordo rimarrà vivo per sempre. Ciao Pier, riposa in pace”.