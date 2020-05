Ventimiglia, grande attesa per il ritorno del mercato del venerdì. Gli ambulanti sperano nel 5 giugno

Ventimiglia. «Dopo tre mesi di mancato incasso per 350 famiglie e per l’indotto cittadino che gravita intorno al mercato, siamo in attesa che la nuova sistemazione proposta dall’amministrazione alla Prefettura per il vaglio del rispetto delle norme sulla sicurezza abbia un riscontro positivo e arrivi in tempo utile per poter riaprire entro venerdì 5 giugno, a dichiararlo sono Pino Piccolo e Roberto Benassi rappresentanti ANVA Confesercenti Imperia.

Sarebbe un bel biglietto di benvenuto all’apertura della frontiera con la vicina Francia e con la maggior libertà di movimento fra le regioni nel nostro Bel Paese». Il 3 di giugno, infatti, è prevista l’apertura delle frontiere francesi, fatto che potrebbe portare una boccata d’ossigeno agli ambulanti della città di confine. Allo stesso modo, bisognerà valutare attentamente come evitare assembramenti in quello che è uno dei mercati più frequentati, se non il più visitato, della Riviera.