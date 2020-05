Ventimiglia, edilizia sociale a Seglia: società Roma diffida Comune

Ventimiglia. Rischia di finire in tribunale il braccio di ferro tra Comune, Azienda regionale territoriale per l’edilizia (Arte) e società Roma, proprietaria dell’immobile dove, stando a un accordo stipulato dalla precedente amministrazione e poi portato avanti da quella guidata dal sindaco Scullino, si sarebbero dovuti realizzati quindici alloggi di edilizia sociale. Pratica poi accantonata dopo che i residenti di Seglia, appoggiati dai consiglieri della Lega, hanno dimostrato contrarietà al progetto.

Ora la società Roma, tramite l’avvocato Alberto Marconi, con una nota giunta a palazzo il 2 marzo scorso, ha diffidato Comune ed Arte a concludere il procedimento di acquisto del compendio immobiliare, pena una richiesta di risarcimento danni che rischia di essere elevata, visto che per la compravendita della proprietà la trattativa superava il milione di euro. Arte, a sua volta, ha lasciato le responsabilità in capo al Comune: con una nota del 15 aprile, infatti, ha chiesto all’Ente come intende procedere, ed in particolare se è interessato all’acquisto dell’immobile della società Roma, declinando ogni responsabilità in caso di mancata conclusione dell’accordo contrattuale.

A questo punto, per evitare un contenzioso, il Comune ha affidato all’avvocato Matteo Borello l’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale, richiedendo il suo parere al fine di evitare un potenziale contenzioso giudiziale.