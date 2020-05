Ventimiglia, D’Eusebio al Comune: «Le risorse finanziarie dovrebbero essere indirizzate al sostegno di attività commerciali»

Ventimiglia. «Nei prossimi mesi il Comune di Ventimiglia spenderà circa 270 mila euro per il rifacimento di marciapiedi e circa 1 milione di euro per la pedonalizzazione di due strade. Premetto che sono assolutamente a favore di interventi di questo genere, ma forse il sindaco non ha compreso la drammatica gravità della crisi economica italiana e in particolare della nostra città. Poiché per il momento i clienti francesi non potranno venire nella nostra città, le attività commerciali saranno decisamente penalizzate, quindi a mio avviso tutte le risorse finanziarie, ripeto tutte, dovrebbero essere indirizzate al loro sostegno» - commenta il consigliere comunale di Ventimiglia, Massimo D’Eusebio.

«La giunta ieri sera ha preso i primissimi provvedimenti; risultato? Se il comune fosse un film sarebbe “Amici miei” e questa sarebbe un enorme “supercazzola”; hanno infatti eliminato Tosap, Tari, Tarsu e il canone per il mercato per i mesi di quarantena. Ma veramente volevate far pagare l’affitto anche se gli esercizi e il mercato sono stati chiusi? In più per la Tosap è il decreto rilancio che prevede la sospensione del pagamento e prevede gli

ampliamenti gratis.

Rifare i marciapiedi non è essenziale in questo momento storico; dare un contributo per gli affitti alle attività aperte da pochi anni quello si che è fondamentale. Inoltre i lavori per il rifacimento dei marciapiedi verranno effettuati tra pochi giorni quando gli esercizi pubblici proveranno a ripartire, costringendo quindi i gestore dei bar a smontare i dehor quindi penalizzandoli ulteriormente.

Questa giunta sembra avere cominciato una guerra ai commercianti, sgravi minimi, ipotesi di spostamento del mercato e stasera in consiglio comunale approveranno un parco commerciale di 8000m2 a Bevera. Caro sindaco capisco che l’eliminazione di una tassa non fornisca la visibilità di un marciapiede nuovo, ma se aspetta ancora un po’ intorno alla sua pedonalizzazione non ci saranno più negozi aperti! Infine sindaco mi accusi pure anche questa volta di qualunquismo ma risponda alle mie accuse in maniera seria non solo con epiteti, non lo deve a me ma alla città di Ventimiglia!».