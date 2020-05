Ventimiglia, chiude il “Barbone in rock”: «Troppa incertezza nel futuro»

Ventimiglia. «Dopo un intensa riflessione comunichiamo che il Barbone in rock a fronte dell incerto futuro che ci attende ha deciso di chiudere». A comunicarlo, attraverso un post su Facebook, è il titolare del locale di passeggiata Cavallotti, punto di ritrovo per amanti del rock e del Metal, che potevano ascoltare musica dal vivo proposta da diverse band.

Quasi tre mesi di forzata chiusura per il Coronavirus hanno spinto il gestore a decidere di abbassare la serranda per sempre. «Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato da noi, tutti i clienti sia gli affezionati, che quelli di passaggio – aggiunge -Ringraziamo tutti gli artisti che si sono esibiti sul nostro glorioso palco e in tutte le nostre manifestazioni musicali da noi create senza eguali. Sono stati anni molto intensi pieni di soddisfazioni, certi di aver dato il massimo e per questo vi ringraziamo ancora. Che Dio vi benedica tutti… Everytime stay ROCK!!!!!».