Ventimiglia, caso Dimar. Sindaco Scullino: «Nessuna replica a Di Muro, la questione va discussa nelle sedi opportune»

Ventimiglia. «Nessuna replica a Flavio Di Muro, la questione è seria e si deve discutere nelle sedi opportune». Lo dichiara il sindaco Gaetano Scullino che prende nuovamente la parola sul caso Dimar che ieri sera, in consiglio comunale, ha spaccato in due la maggioranza.

«La versione dei fatti non cambia dopo la replica di Di Muro – aggiunge Scullino -. Sono stato nel partito socialista e in Forza Italia e ne sono fiero, non disconosco il mio passato politico in partiti che avevano regole e che una volta concordato di portare in consiglio una pratica non cambiavano idea mezz’ora prima del consiglio comunale chiedendone il ritiro. Mi sono presentato nel 2019 come sindaco civico, con una lista civica che porta il mio nome e che ha preso ben due consiglieri comunali, questo è un altro fatto».

E ancora: «La pratica di cui si discute è stata discussa e accettata dalla riunioni di maggioranza e votata dalla Lega in commissione, quindi non è portarsi in avanti e proporre di deliberare pratiche non previste e concordate, questo è un altro fatto. Credo necessaria la riunione con i rappresentanti dei partiti di maggioranza, credo che anche l’onorevole Di Muro concordi che quello che è successo non sia normale e vada semplicemente fatta chiarezza, se la Lega lo vuole. La politica è anche discussione e confronto, ne sono consapevole e credo sia giusto. Non ho mai avuto nessun problema a farlo con il partito di Fratelli d’Italia e neanche ne avrò con Forza Italia. Se il presidente del consiglio che è della Lega convoca un consiglio comunale e porta una pratica vuol dire che era da porre in votazione, se poi mi si dice mezz’ora prima che la Lega vuole ritirarla, ne ho preso atto, ma sia chiaro che se si vuole concordare qualcosa con il sindaco deve essere fatto in tempo utile almeno per sentire anche gli altri membri di maggioranza e su questo dovremmo concordare tutti. A presto il chiarimento».