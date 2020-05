Ventimiglia, auto brucia sulla SS20. L’incendio è doloso

Ventimiglia. Un suv semi-abbandonato sulla SS20 del Colle di Tenda, poco sopra il bivio per Airole in direzione Limone Piemonte, è stato dato alle fiamme nel tardo pomeriggio. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia e i carabinieri. I primi rilievi hanno portato gli inquirenti a propendere per la natura dolosa dell’incendio, appiccato all’interno del veicolo.