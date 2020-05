Ventimiglia, astensione su pratica debiti fuori bilancio. La replica del Pd: «Non è la cosa più rilevante»

Ventimiglia. «L’astensione del gruppo del Pd sulla pratica dei debiti fuori bilancio non è la cosa più rilevante avvenuta nel consiglio comunale di ieri sera». Lo dichiara il consigliere di minoranza Domenico De Leo, che aggiunge: «La vera bomba è stata la clamorosa spaccatura della maggioranza su quattro pratiche che, nei giorni scorsi, hanno caratterizzato il dibattito cittadino con il Sindaco che affermava continuamente la forte coesione della maggioranza. Il Sindaco fa il suo gioco e cerca di spostare l’attenzione dal problema vero».

Tornando sul discorso dei debiti fuori bilancio, approvati ieri in consiglio comunale, De Leo dichiara: «Le pratiche dei debiti fuori bilancio per cause perse dal comune erano tre di cui una quella descritta dal Sindaco. Noi ci siamo astenuti e, piaccia o no al Sindaco, non vediamo il problema. Anzi, può procedere tranquillamente a pagare il tutto con i fondi accantonati dalla precedente amministrazione al capitolo di bilancio denominato “liti e contenziosi”».

«È risaputo che al Sindaco Scullino non piacciano le minoranze – conclude il consigliere dem – e che se proprio dovrebbe averle le preferirebbe deboli e accondiscendenti, cosa che non siamo noi».