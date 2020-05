Ventimiglia, agente di viaggio dona 10mila euro per le fasce deboli

Ventimiglia. Massimiliano Rinchi, agente di viaggio della “Fantasyland” di via Aprosio ha donato 10mila euro al Comune di Ventimiglia per aiutare le fasce deboli. Grazie alla donazione, il Comune potrà ricaricare 100 schede prepagate di 100 euro ciascuna, in modo che i beneficiari avranno altro denaro per acquistare generi alimentari e medicinali.