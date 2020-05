Veicoli commerciali: le imprese puntano sul noleggio

In Italia sono sempre di più le aziende che preferiscono noleggiare furgoni e altri veicoli commerciali per svolgere la propria attività professionale, piuttosto che acquistarli e doversi quindi occupare di tutti gli oneri che ne conseguono.

Rivolgendosi ad una società specializzata, le imprese potranno contare su una vasta flotta di veicoli e su un servizio personalizzato allo scopo di soddisfare le richieste del singolo cliente.

Molte realtà professionali, a questo proposito, optano per i furgoni di Giffi Noleggi, società che da anni opera in questo settore e che rinnova costantemente la sua flotta per offrire ai suoi clienti il noleggio dei migliori veicoli commerciali.

Noleggio di veicoli commerciali: ecco cosa sapere

Il noleggio di veicoli commerciali è una soluzione vantaggiosa per diversi motivi ed è utile conoscerli per spiegarsi come mai questo fenomeno sia così popolare in Italia. Per acquistare un furgone è necessario sostenere un investimento cospicuo, soprattutto se la propria azienda ha bisogno di poter contare su più veicoli commerciali da utilizzare contemporaneamente. Il noleggio risulta più vantaggioso anche rispetto al leasing, perché non bisogna versare un anticipo e si dovrà pagare solo per gli effettivi giorni di utilizzo.

Un altro vantaggio del noleggio è la possibilità di scegliere i migliori veicoli commerciali in circolazione. La società Giffi Noleggi è molto attenta a questo aspetto ed infatti mette a disposizione dei suoi clienti una flotta vasta, che viene rinnovata periodicamente. Noleggiando un veicolo non ci si dovrà inoltre preoccupare della manutenzione, che sarà a carico del locatore.

Il cliente potrà scegliere la durata del contratto, optando per un noleggio a breve termine se il veicolo dovrà essere utilizzato per pochi giorni, oppure propendendo per la formula a lungo termine per avere l’utilizzo esclusivo del furgone per un periodo di tempo maggiore. Allo scadere del contratto, l’azienda potrà decidere se prolungare il noleggio e continuare ad utilizzare lo stesso furgone, oppure se scegliere un modello diverso.

Al momento della stipula del contratto di noleggio, l’azienda potrà decidere se aggiungere al noleggio anche dei servizi extra. Giffi Noleggi propone, ad esempio, il transpallet e il carrello manuale, strumenti molto utili per rendere più semplice caricare e scaricare merce.

Come si risparmia noleggiando veicoli commerciali

Per calcolare il risparmio garantito da un furgone preso a noleggio si devono prendere in esame diversi fattori. Bisogna considerare innanzitutto il modello di furgone, dal momento che ciascun veicolo professionale ha il suo costo. In base al tipo di attività che la propria azienda svolge e allo spazio di cui si necessita si potrà scegliere il veicolo più adatto per le proprie esigenze, combinando comodità e prezzo vantaggioso.

Un altro elemento importante è la durata del noleggio. Generalmente quello a lungo termine offre un risparmio evidente sul medio-lungo periodo, dato che la tariffa giornaliera si riduce costantemente con il progredire del noleggio.

Anche il noleggio a breve termine, vista la tariffa, comporta risparmio, ma di tipo immediato, dato che i vantaggi garantiti da questa formula, rispetto al leasing o all’acquisto di un mezzo, sono immediatamente evidenti.

Alcune aziende, inoltre, potrebbero aver bisogno di noleggiare contemporaneamente più veicoli professionali. Il prezzo sarà calcolato anche in base al numero di veicoli, applicando uno sconto a coloro che richiederanno più di un furgone.

Per informazioni dettagliate si può richiedere, in ogni caso, direttamente un preventivo gratuito online, contattando realtà di riferimento come Giffi Noleggi direttamente tramite il sito ufficiale o gli altri canali messi a disposizione degli utenti.