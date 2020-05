Vallecrosia, il Rotary Club Sanremo Hanbury fa donazione al Comune: i ringraziamenti

Vallecrosia. Il Rotary Club Sanremo Hanbury, rappresentato in quest’anno sociale dal geom. Giotto Guglielmi, ha versato all’Amministrazione comunale di Vallecrosia sul conto corrente dedicato all’emergenza da coronavirus, la cifra di cinquecento euro. Lo stesso club ha poi donato un quantitativo da mascherine protettive per le esigenze locali.

Sono molte le associazioni presenti sul territorio vallecrosino che hanno effettuato donazioni, come del resto singoli cittadini, piccoli esercenti, dipendenti e amministratori locali. Fino ad oggi, con la generosità di molti e i fondi trasferiti dalla Protezione Civile Nazionale, almeno le primarie esigenze alimentari della famiglie in maggiori difficoltà economiche sono state tutte soddisfatte e, visto che le risorse sono state ben amministrate, ci sono ancora margini per assistere ulteriori bisogni contingenti.

Sicuramente la crisi economica nei prossimi mesi si farà ancora più sentire pertanto chi fosse disposto a contribuire, sapendo che i Servizi Sociali comunali, come finora unanimemente riconosciuto, utilizzeranno i fondi e le derrate alimentari donate nella massima trasparenza e secondo criteri di equità, lo potrà fare versando sul conto corrente intestato al Comune di Vallecrosia presso la tesoreria della Banca CARIGE filiale di Vallecrosia avente il seguente IBAN IBAN IT32J0617549100000000924390.

Le donazioni in denaro effettuate con bonifico potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi.

(Nella foto la donazione del Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury, Giotto Guglielmi, nelle mani del Vice Sindaco del Comune di Vallecrosia Marilena Piardi)