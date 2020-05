Vallecrosia. Sagor & Partner è stata incaricata in esclusiva dalla società Larimar di Torino, che fa capo agli imprenditori Valter e Roberto Torassa, come Advisor per la realizzazione del progetto residenziale dell’ex complesso Fassi di Vallecrosia. «Entro due mesi – spiega Santo Crea, Presidente di Sagor & Partner – presenteremo un piano operativo definitivo e a seguire daremo il via alla ricerca dell’investitore che realizzerà lo stabile residenziale».

Sagor & Partner offre da trent’anni un servizio evoluto di intermediazione e di consulenza, è specializzato in immobili di standing elevato e nello sviluppo – strategico e realizzativo – di operazioni di grandi dimensioni. Competenza, organizzazione, orientamento al cliente, per fornire soluzioni in grado di rispondere con professionalità ed efficacia alle esigenze e alla rapida evoluzione del mercato.