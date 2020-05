Vallecrosia. C’è un sorriso di felicità mista a speranza, sotto la mascherina indossata dai commercianti ambulanti che da oggi tornano sulle piazze della provincia di Imperia, come stabilito dall’ultima ordinanza della Regione Liguria, che prevede, tra le altre attività, anche la riapertura dei mercati.

A partire, con il mercato del lunedì, sono le città di Vallecrosia e San Bartolomeo al Mare. Sul solettone sud della Città della Famiglia, i banchi si sono organizzati nel rispetto delle linee guida condivise tra le regioni. Guanti monouso da servire ai clienti che toccano la merce esposta, gel igienizzanti per le mani e obbligo di indossare la mascherina: sono questi al momento i provvedimenti richiesti. «I clienti hanno recepito le misure prese e si stanno adeguando, c’è molta collaborazione e di questo siamo contenti», dice la titolare di un banco di alimentari.

«La gente ha voglia di uscire, di passeggiare tra i banchi, di fare acquisti al mercato», dichiara un commerciante di vestiti da donna. Nel primo giorno di riapertura non c’è spazio per polemiche e lamentale: la speranza per tutti è di tornare a lavorare, recuperando i ritmi di un tempo dopo la chiusura forza di quasi tre mesi imposta per fronteggiare il Covid-19. Tra i banchi del mercato si respira un clima di ottimismo. Felici anche i clienti: «Finalmente ha riaperto, posso tornare a fare i miei acquisti qui a Vallecrosia come ho sempre fatto – racconta una signora – Oggi sono felice».