Vallecrosia, dal 25 maggio riprenderanno i controlli sulla “zona disco”

Vallecrosia. A partire dal 25 maggio riprenderanno i controlli sul rispetto della regolamentazione oraria, così detta “zona disco”, degli stalli di sosta cittadini.

«Per ovviare alle necessarie nuove tempistiche dovute alla situazione epidemiologica in corso si comunica che gli orari massimi di sosta sono stati aumentati a due ore sia sul solettone in pieno centro città che in piazza ex mercato sul lato a ponente» – fa sapere il comandante Elvio Bonsignore, commissario di polizia locale

«Inoltre si rammenta che è altresì a disposizione, senza alcuna regolamentazione oraria, sul lato a levante della città, l’ampio parcheggio denominato area “ex-Molinari”. In questo modo tutti avranno a disposizione il tempo necessario a svolgere con tranquillità le proprie commissioni ed acquisti».