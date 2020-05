Vallebona. Il paese si rifà il look. Questa mattina sono stati posizionati i nuovi cartelli di “benvenuto” e “arrivederci” all’ingresso di Vallebona. Sono scritti in italiano, inglese, francese e in dialetto.

«Sono in corso i lavori a Vallebona, ci stiamo rifacendo il look» – fa sapere il Comune di Vallebona.

Un bel “biglietto da visita” per valorizzare il paese dell’ape in fiore e del presidio slow food dell’acqua di fior d’arancio amaro, capofila della Community l’Arco del Benessere.