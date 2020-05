Vallebona. L’amministrazione comunale in prima linea per rendere più accogliente il paese. Un gruppo di consiglieri e alcuni volontari ieri si sono messi a disposizione, con le dovute distanze e le precauzioni necessarie per evitare contagio da coronavirus, per rendere il paese più curato.

«A Vallebona abbiamo la fortuna di avere volontari e consiglieri che si adoperano per rendere il paese sempre più curato ed accogliente con pulizia, decoro pubblico e manutenzione del verde - fa sapere il Comune di Vallebona - Grazie ragazzi».

Un gesto lodevole che cerca al contempo di sensibilizzare gli abitanti a impegnarsi in prima persona a prendersi cura del luogo in cui vivono.