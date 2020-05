Università, Sìamo Futuro Liguria: «Il diritto allo studio non può escludere nessuno, aumentare la “No Tax Area”»

Genova. «L’attuale crisi, non solo sanitaria, ma anche economica e sociale, ha coinvolto l’università, i suoi studenti e le loro famiglie; gli Atenei, centri culturali e formativi dei nostri territori, rischiano a causa dell’emergenza Covid-19 una forte diminuzione degli iscritti e di abbandono degli studi: è necessario, al fine di tutelare il diritto allo studio e il futuro del nostro Paese, aumentare le iscrizioni estendendo la “No Tax Area” (misura già istituita nel 2016 su tutto il territorio nazionale con la soglia ISEE di 13.000 euro e in alcuni Atenei oltre i 20.000 euro): è fondamentale raggiungere questo obiettivo, per eliminare le disuguaglianze tra le università» – scrivono in una nota Gabriele De Simone, Stefano Pagano e Gabriele Vasirani, rispettivamente coordinatore del Nord Ovest e referenti liguri di Sìamo Futuro.

«Auspichiamo quindi che questa misura venga varata il prima possibile e diventi realtà non solo per la fase emergenziale, in quanto l’estensione della No Tax Area può garantire un significativo aumento della quota studenti in grado di accedere alla formazione universitaria: in tempi di crisi come questo, bisogna incentivare gli studi, non ostacolarli».