Una risposta alla crisi, a Finale Ligure la nuova sede di Iris Idroterm

Finale Ligure. Non c’è due senza tre… Dopo Albenga e Sanremo la Iris Idroterm apre una nuova sede a Finale Ligure: si è infatti completata nelle settimane scorse l’acquisizione del ramo di azienda dello storico marchio Granero che dopo 55 anni lascia parte della sua location nell’area industriale finalese per far spazio alla nuova ed emergente realtà della termoidraulica.

Con questo insediamento la Iris Idroterm punta a rafforzare la sua presenza e il suo mercato nel ponente ligure, forte delle esperienze e dei successi di Sanremo e Albenga.

In questi giorni fervono gli ultimi preparativi per l’operatività della nuova sede (vedi foto) e lunedì 18 maggio è prevista l’apertura ufficiale: a causa dell’emergenza coronavirus non potrà essere svolta una vera e propria cerimonia di inaugurazione, tuttavia Iris Idroterm lancia un segnale forte di vitalità economica in un momento di grave crisi del mondo produttivo che investe la stessa zona industriale finalese e non solo. Un investimento davvero coraggioso in un contesto emergenziale come questo: “A soli cinque anni dalla nascita nella sede di Albenga e dopo l’apertura della filiale di Sanremo, la nostra azienda, confortata dai lusinghieri risultati e riscontri di mercato, consolida così la propria strategia orientata al servizio aprendo la sua più grande filiale, proprio a Finale Ligure”, afferma l’amministratore delegato Aurelio Carlin.

“Idrosanitari, condizionamento, riscaldamento, energie alternative, impiantistica, irrigazione, acquedottistica civile e industriale sono solo alcune dei comparti e delle forniture dove l’azienda è specializzata. L’offerta di un’ampia gamma è consolidata da proposte di brand tecnologici dei più diffusi e affidabili produttori, in grado di personalizzare ad-hoc le soluzioni più in linea con le esigenze della clientela”.

“Il personale selezionato, che costituirà il fiore all’occhiello del punto vendita di Finale Ligure, vanta già una lunga esperienza nel settore, ed è stato ulteriormente formato e preparato per comprendere al meglio le necessità e fornire le risposte più in linea con i parametri di economicità ed ecologia oggi di estrema attualità, anche con una pronta consegna potendo contare su più di 8000 referenze disponibili in pronta consegna” conclude l’amministratore delegato di Iris Idroterm.

La nuova sede sarà aperta al pubblico dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì, compreso il sabato mattina: naturalmente sono state già predisposte tutte le misure di sicurezza sanitaria secondo le disposizioni vigenti, con obbligo di mascherina, cartellonistica ad hoc, distanziamento sociale, installazione di schermi parafiato nelle postazioni lavorative di contatto con i clienti, oltre ad una sanificazione accurata dei locali aziendali.

Iris Idroterm potrà contare su 1.500 metri quadrati di spazi, tra uffici e magazzino: in tutto saranno sei le persone impiegate nella nuova sede, oltre agli agenti esterni e un consulente termotecnico a disposizione della clientela. Il punto di riferimento nella vendita delle migliori marche di caldaie, solare termico, ventilazione meccanica controllata, trattamento acque, acquedottistica e irrigazione oltre a tutto ciò che riguarda la climatizzazione. Previsto anche un servizio di recapito a domicilio rapido e puntuale.

(Articolo di Federico De Rossi preso da Ivg.it)