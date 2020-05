Uisp, sospesi fino al 31 agosto tutti gli eventi nazionali

Genova. «Sentiti i responsabili nazionali dei settori di attività, dopo aver condiviso le conseguenti decisioni nella giunta nazionale, di concerto con il coordinatore nazionale dei settori di attività Armando Stopponi, vi comunico che le manifestazioni, i campionati e le rassegne nazionali Uisp di tutte le discipline sportive sono sospese fino al prossimo 31 agosto» - dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp, in una nota.

«Riguardo le manifestazioni, i campionati e le rassegne Uisp regionali e territoriali, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, sarà cura dei Comitati regionali e territoriali fare le opportune valutazioni» – si legge nella nota.

«Non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, riguardo le manifestazioni, i campionati e le rassegne regionali e territoriali si darà vita, insieme ai settori di attività nazionali, a possibili proposte che vedano il coinvolgimento delle diverse realtà regionali e territoriali, trovando forme di svolgimento in contemporanea o non che possano offrire comunque una dimensione nazionale. Per quanto attiene alle attività sportive, motorie, didattiche e di allenamento organizzate dalle ASD e SSD e dai Comitati è necessario, ovviamente, attenersi alle disposizioni delle autorità competenti» - sottolinea.

La comunicazione della Presidenza nazionale Uisp termina con una raccomandazione: «Vi prego, pertanto, di attenervi alle comunicazioni e circolari nazionali e alle disposizioni delle autorità competenti, coerentemente con quanto abbiamo scelto. L’occasione mi è gradita per trasferire a tutte e tutti voi il ringraziamento sentito della presidenza e della giunta nazionale, per il vostro costante ed efficace impegno nel rapporto con le realtà associative e i nostri soci di tutto il territorio».