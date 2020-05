Perinaldo. Sabato 30 Maggio. Questo giorno entrerà nella storia. Tenetevi liberi per vivere in diretta un evento che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo del futuro aerospaziale.

Avete mai pensato di assistere ad un lancio spaziale? Domani sera potrete tutti assistere dal vivo (in tutta Italia) alle ultime fasi di volo della navicella Dragon V2 di SpaceX.

Avete capito bene, potrete vederla passare ad occhio nudo sopra le vostre teste, a pochi minuti dal decollo. Sabato 30 Maggio alle 21:22 (ora italiana) una navicella spaziale con a bordo due astronauti verrà lanciata da Cape Canaveral verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ma, Attenzione: non si tratta di una navicella qualunque. Stiamo parlando della Dragon V2.

L’America torna a volare nello spazio in piena autonomia, senza dover dipendere dai Russi e apre finalmente le porte alle agenzie spaziali private.

Si tratta del primo lancio di astronauti dal suolo americano dall’8 luglio 2011, giorno dell’ultima missione dello Space Shuttle, che segna la conclusione di un programma durato ben 30 anni.

Da quel giorno l’America non ha più avuto i mezzi necessari per tornare in orbita o semplicemente sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale).

Oggi grazie a SpaceX del noto multimiliardario Elon Musk, A.D. di Tesla (le futuristiche auto elettriche americane) due astronauti torneranno in orbita dal suolo Statunitense. Da buona tradizione americana non mancheranno effetti speciali.

Tutto sarà più futuristico:

Nuove tute spaziali – ridisegnate, rivoluzionate e simili a quelle del film Interstellar; Nuovo veicolo per il trasporto degli astronauti – non si utilizzerà più il famoso bus targato NASA, bensì una Tesla con i diversi loghi delle due agenzie spaziali; razzo riutilizzabile- il primo stadio del Falcon 9 tornerà autonomamente a Terra per diminuire consumi, costi e potrà essere riutilizzato nelle missioni future.

Insomma un’impresa emozionante e da non perdere. Come osservarlo da casa?

Nelle immagini riportate abbiamo le cartine che mostrano la traiettoria della capsula in volo.

Si vedrà per un minuto circa, prima che finisca nel cono d’ombra della Terra, dalle 21.42.

Si vedrà in tutta Italia, passando da Nord Ovest verso Nord Est. Potrete osservare un puntino molto luminoso e molto veloce muoversi tra le costellazioni dei Gemelli e dell’Auriga. Il nord-Italia avrà le condizioni migliori per l’osservazione mentre il Sud sarà in leggero svantaggio ma potrà comunque ammirare il passaggio per circa 30 secondi.

Volete vivere il momento del Countdown in diretta, secondo per secondo?

Il Team di Orbita dell’osservatorio comunale di Perinaldo insieme a Riviera 24 ha preparato qualcosa di incredibile, per permettere anche in questo periodo di chiusura al pubblico, un’esperienza astronomica indimenticabile.

Alle 21 saremo in diretta sulle pagine Facebook di Riviera 24 e Osservatorio Astronomico Perinaldo per osservare direttamente al telescopio della cupola la Luna insieme ai suoi crateri e mari. Immediatamente dopo voleremo con le immagini in diretta da Cape Canaveral (Florida) per assisteremo al countdown ed al lancio della Dragon v2 con i due astronauti.

Commenteremo in compagnia di un ospite la missione e risponderemo alle vostre domande concludendo con il passaggio della capsula sopra all’Italia. Auguriamo quindi a Bob Behnken ed a Doug Hurley un buon volo.A voi invece una buona #Missione e fateci sapere se riuscite ad avvistare la Dragon V2.