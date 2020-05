Turismo, Bissolotti (Liguria Popolare): «Dobbiamo giocare al massimo per vincere una partita importante»

Genova. Le dichiarazioni di Antonio Bissolotti, vicepresidente di Liguria Popolare:

«Nei giorni scorsi abbiamo potuto leggere di accordi che stati come Francia, Grecia e Germania stanno portando avanti per far ripartire, in sicurezza, il turismo nazionale.

Anche il nostro Paese ha bisogno della stessa strategia che permetta quest’estate di far arrivare cittadini stranieri in Italia, con tutta l’osservanza possibile alle norme di sicurezza sanitaria, per evitare che il settore turistico subisca una flessione che potrebbe essere realmente fatale.

Dobbiamo giocare al massimo per vincere una partita importante e ci servirà tutto l’aiuto possibile, da accordi europei e con paesi terzi, fino ad incentivi per imprenditori e categorie produttive coinvolte, particolarmente colpite da quest’emergenza.

La stagione estiva è praticamente iniziata, ma nonostante ciò mancano completamente le garanzie per rassicurare i nostri imprenditori. Regione Liguria sta portando avanti un importante gioco di squadra, ma abbiamo bisogno che il Governo dia presto delle risposte».