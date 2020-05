Turismo, arrivano le disposizioni: Work Agency è la soluzione per il personale

Sanremo. Tra scetticismo e confusione, sono finalmente state annunciate dall’Inail le tanto agognate disposizioni per la riapertura di spiagge, bar e ristoranti.

I punti cardine su cui vertono le linee guida sono l’igienizzazione degli spazi e delle superfici, l’utilizzo di guanti e di mascherine, il ricordo a forme di pagamento elettroniche e la distanza di sicurezza che deve essere: di 4 metri quadrati di spazio per ogni cliente seduto a tavola e di 4,5 metri tra gli ombrelloni suddivisi in file distanti 5 metri le une dalle altre.

Nel settore dei balnerari e in quello della ristorazione si è dunque diffuso un forte malcontento, questo perché, nel primo caso, con queste disposizioni i lidi più piccoli non hanno alcuna possibilità di lavorare, mentre per quanto riguarda i ristoranti il disagio è condiviso dalla maggioranza dei titolari, ad esclusione di una cerchia ristretta che ha sempre lavorato su un esiguo numero di coperti alto spendenti.

