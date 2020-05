Trenitalia, Michelucci (Italia Viva): «Come mai in Liguria non c’è stato il ripristino graduale delle Frecce?»

Genova. «Trenitalia ha comunicato 20 frecce per un totale di 38 collegamenti in più a partire dal 18 maggio e tra questi collegamenti non risulta Genova e la Liguria. Eppure questi collegamenti sono fondamenti per i numerosi pendolari che si recano a lavoro da e verso Genova».

Lo ha dichiarato il capogruppo in Regione di Italia Viva Juri Michelucci.

«Come mai in Liguria non vi è stata una programmazione puntuale tale da consentire il ripristino graduale delle frecce?

Forse non la ritengono necessaria?

Eppure agevolano di gran lunga il trasporto dei molti pendolari liguri che in questi giorni sono ritornati a lavoro.

Dov’era la giunta regionale mentre Trenitalia stabiliva la ripresa di questi collegamenti? La giunta agisca prima possibile verso Trenitalia per una programmazione che ripristini le frecce nella nostra regione».