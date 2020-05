Trattamento estetico o da parrucchiere per personale in prima linea contro Covid-19: l’iniziativa di Confartigianato Imperia

Imperia. La Confartigianato di Imperia conferma l’iniziativa, lanciata più di un mese fa insieme alle proprie imprese di acconciatura ed estetica, omaggiando con un trattamento il personale ospedaliero e del servizio delle pubbliche assistenze. Un segno di solidarietà e riconoscenza, per l’importantissimo lavoro svolto in questo difficile momento di emergenza coronavirus.

«Appena potremo riaprire i saloni noi ci saremo, come voi ci siete stati per noi – dicono le imprese di Confartigianato Imperia rivolgendosi alle persone che hanno operato in quei delicati settori – Sarete infatti nostri ospiti per un taglio o un trattamento per i capelli trascurati dal duro lavoro e coperti da cuffie, o per il viso sciupato da ore di mascherine per coprire gli occhi e il naso. Nel prossimo futuro, grazie alla vostra battaglia, il mondo tornerà a essere quello di prima. Come parrucchieri e centri estetici vogliamo in questa maniera

ringraziarvi e contribuire alla causa. Un piccolo pensiero ma fatto con il cuore».

In questa maniera, le imprese che aderiranno vogliono quindi fare un ringraziamento speciale a medici, infermieri e personale sanitario che hanno messo a repentaglio la loro salute per quella degli altri.