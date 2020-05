Tenda trancia tubazione del metano, fuga di gas ad Arma di Taggia

Taggia. Un tubo del gas metano è stato tranciato, verso le 12.30, dal montante di una tenda staccatasi per il vento.

E’ successo ad Arma, in via Aurelia Ponente all’altezza del civico 114, vicino alla galleria. Per mettere in sicurezza la tubazione ed interrompere la fuga intervengono i vigili del fuoco dal Comando di Imperia e i tecnici dell’Italagas.