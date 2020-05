Temporale in provincia, a Imperia cadono calcinacci in testa a passante. Danni d’acqua a Ventimiglia

Imperia. La pioggia insistente caduta copiosa nel corso della notte e nella prima mattinata di oggi ha causato alcuni danni soprattutto nel territorio Intemelio. Sono una decina gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia chiamati a prosciugare cortili, garage e interrati allagati a causa dell’allerta gialla. Interventi anche in abitazioni, per infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto. Al civico 11 di via Gallardi, una raffica di vento ha strappato la tenda di un appartamento depositandola sul tetto dell’edificio; mentre poco lontano, al civico 9, gli uomini del 115 sono stati costretti a transennare un albero, che rischia di crollare, in una zona demaniale. Problemi anche nei pressi del gattile e canile di Roverino, a causa dell’abbondante pioggia che ha allagato il sottopasso.

A Imperia, invece, i pompieri del comando centrale sono intervenuti in via don Minzoni, al civico 61, dove un passante è rimasto lievemente ferito a causa della caduta di parti di intonaco da un palazzo. Sul posto anche un’ambulanza.