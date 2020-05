Tamponi e test sierologici ai poliziotti della Liguria, Siap Imperia: «Anche se in gravissimo ritardo qualcosa si muove»

Imperia. Oggi il Siap è stato informato dal questore di Genova Ciarambino sull’apertura ricevuta da parte dell’assessore regionale Sonia Viale a valutare finalmente positivamente la possibilità di sottoporre i poliziotti ai test sierologici che recentemente sono stati introdotti a favore dei carabinieri (non a carico della Regione Liguria ma bensì grazie a contributi ricevuti da enti privati: circostanza inusuale ed inaspettata).

«Addirittura la Questura d’Imperia, per metterci una pezza, è arrivata a sottoscrivere una convenzione con il Centro Medico Polispecialistico per effettuare i test sierologici per la ricerca di anticorpi Ig anti Sars-Co V-2 al costo di 40 euro ma tutto questo appare una beffa visto che i carabinieri non pagano» – dichiara Roberto Traverso del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato).

«Occorre ricordare che in data 23 aprile il SIAP aveva formalmente chiesto alla Regione Liguria di attivare urgentemente un protocollo sanitario mirato a supportare l’atticità di Sorveglianza Sanitaria svolta dagli Uffici Sanitari delle forze dell’ordine per prevenire e combattere il Covid-19 ma ad oggi non abbiamo ancora ottenuto nessun segnale di attenzione da parte di Alisa che da quando sovraintende le ASL liguri, sulla base di scelte unilaterali assolutamente opinabili, non ha mai dato supporto sanitario ai poliziotti che, come noto, per questo tipo di esigenza diagnostica dipendono direttamente dalle competenze sanitarie della Regione Liguria.

I dati aggiornati della Protezione civile sull’altissimo livello di virulenza che colpisce la Regione Liguria sono inclementi ma chi è al comando continua a dirigere l’orchestrina mentre il Titanic affonda. Per questo non abbiamo accettato da subito che i poliziotti come i colleghi della Guardia di Finanza siano costretti ad allungare le quarantene per poter rientrare in servizio senza nemmeno poter dimostrare di essere stati colpiti dal Covid-19.

Prendiamo atto del risveglio seppur assolutamente tardivo dell’assessore Viale, riferito dal Questore Ciarambino, ma adesso vogliamo vedere i fatti: subito» – afferma Roberto Traverso di Siap.