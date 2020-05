Taggia, l’annuncio del sindaco Conio: «Esenzione di due mesi di Tari e Tosap per le attività chiuse a causa dell’emergenza»

Taggia. Tari e Tosap annullate per i due mesi dell’emergenza coronavirus alle aziende che hanno dovuto chiudere e anche alle imprese alberghiere. Lo ha deciso la giunta comunale questo pomeriggio. Ad annunciarlo, in diretta da piazzale Chierotti, è il sindaco Mario Conio, nel corso del punto sul coronavirus che oggi Riviera24.it ha fatto dal lungomare tabiese.

Il primo cittadino ha anche anticipato che nei prossimi giorni verrà emanata una manifestazione di interesse per assegnare, alle attività che lo richiederanno, più suolo pubblico per permettere di ampliare i dehor e supplire così alle limitazioni di posti per i clienti, causate delle regole della Fase 2.

Insieme al primo cittadino (riguarda la diretta nel video) sono stati intervistati in diretta anche Ivan Lombardi, ex assessore e ristoratore, Giacomo Di Romualdo, titolare di un cocktail bar e il balneare Mauro Gambino. I tre, a quanto testimoniano loro stessi, sono accomunati da una necessità di poter comprendere le regole per la riapertura, che a tuttora sono ancora assenti o poco chiare. C’è anche una richiesta di fondi statali a fondo perduto per le imprese e un ringraziamento per l’operato dell’amministrazione comunale.