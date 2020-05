Taggia, incendio vicino al distributore. In fiamme balle di fieno

Taggia. Un incendio si è sviluppato, verso le 15, in regione Prati nei pressi del civico 106, all’interno di una serra. Ad andare in fiamme, per cause da accertare, sarebbero state alcune balle di fieno.

Sul posto operano i vigili del fuoco, sia dal Comando di Imperia che dal distaccamento di Sanremo. E’ intervenuto anche l’escavatore, per poter ribaltare i covoni in fiamme e consentire così ai pompieri di spegnere completamente il rogo.

Vicino al luogo dell’emergenza sorge anche un distributore di benzina e d una casa, ma fortunatamente ne i fabbricati ne persone sono stati minacciati dal fuoco.