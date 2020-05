Taggia, il Comune pubblica manifestazione di interesse per gestione di impianto sportivo motoristico in Regione Colli

Taggia. Il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per la gestione dell’impianto sportivo motoristico in Regione Colli (svincolo autostradale).

La data di scadenza del bando è il 15 luglio 2020. La concessione avrà durata pari ad anni 15, con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione con sospensiva di efficacia.

Il Comune di Taggia stipulerà con il concessionario apposita convenzione per la gestione. La manifestazione di interesse dovrà pervenire unicamente in plico sigillato al seguente indirizzo: Comune di Taggia – Ufficio Protocollo – V Settore – I Servizio Patrimonio, via San Francesco – 441 – 18018 TAGGIA entro la data di scadenza della pubblicazione e pertanto entro il 15 luglio 2020 alle 12.

Tutta la documentazione utile è reperibile sul sito del Comune di Taggia.