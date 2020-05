Taggia, il Comune apre conto per donazioni a sostegno delle famiglie bisognose

Taggia. Il Comune ha attivato una raccolta fondi per l’emergenza sanitaria Covid-19 che dà la possibilità per chi lo ritenesse, di offrire il proprio contributo tramite una donazione attraverso bonifico.

La crisi economica e sociale legata all’epidemia Covid ha aggredito con forza le famiglie, alle prese in molti casi, con ristrettezze economiche e difficoltà. Dall’inizio dell’emergenza, il Comune si è adoperato in un‘attività di sostegno ai nuclei familiari più disagiati.

Il denaro raccolto verrà utilizzato esclusivamente per il sostegno ai concittadini più svantaggiati. I fondi saranno impegnati per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, oltre a farmaci e medicinali, nonché aiuti economici straordinari per affrontare le spese più urgenti da destinare alle famiglie bisognose già in carico al Servizio Sociale professionale che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, versano in condizioni socio-economiche disagiate dovute alla perdita o alla sospensione delle attività lavorative.

L’Iban su cui effettuare le donazioni è il seguente:

IT96B0617549091000001822690

«Ritengo doveroso come primo cittadino – dichiara il sindaco Mario Conio - dare l’esempio donando il mio stipendio di maggio per questa iniziativa. Ogni contributo è in questo momento fondamentale, oggi ancor di più, la solidarietà e coesione della nostra comunità può fare la differenza».

La raccolta fondi